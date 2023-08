Furnari – Conferimento della cittadinanza onoraria al Prof. Gian Carlo Di Renzo

Si terrà nelle prossime settimane il conferimento della cittadinanza onoraria al professor. Dr. Gian Carlo Di Renzo, già direttore SC clinica ostetrica e ginecologia dell’Università degli studi di Perugia.

Nato a Verona nel 1951, laureato nel 1975 in Medicina e Chirurgia all’Università di Padova con lode, specializzato in Ostetricia e Ginecologia all’Università di Messina nel 1979 con lode.

Un curriculum molto ampio quello di Gian Carlo Di Renzo, che nel corso degli anni, gli ha permesso di raggiungere dei risultati molto importanti.

In sintesi:

Sei Lauree Honoris Causa in Medicina e Chirurgia.

• Editor in chief-direttore di due riviste internazionali.

• Membro dell’Editorial Board di 12 riviste internazionali e 4 nazionali.

• Fondatore e Direttore di una Scuola Internazionale con sede a Firenze presso l’Istituto degl’Innocenti.

• Fondatore e primo Presidente di cinque Società scientifiche internazionali e due nazionali.

• 27 Presidenze e/o Segreterie di Società nazionali e internazionali.

• Fondatore di due Start up innovative, di una ONG e di un Consorzio internazionale.

• Professore onorario in 15 diverse Università estere.

• Membro onorario di 43 Società Scientifiche Nazionali ed Internazionali

• Full professor in due Università (Mosca e San Pietroburgo).

Full professor presso la Wayne State Medical University a Detroit, USA e superconsulente presso la Perinatal Research Branch del National Institutes of Health-NICHD , USA

Inoltre relatore di:

105 Tesi di Laurea in Medicina e Chirurgia.

102 Tesi di specializzazione in Ginecologia e Ostetricia (sotto la sua guida si sono diplomati oltre cento specialisti ora dirigenti in varie Maternità in Italia o affermati libero professionisti).

34 Tesi di Dottorato (di cui 10 all’estero).

164 Tesi di Laurea in Ostetricia.

Nell’incontro che si è svolto, giorno 22 agosto presso il comune di Furnari, il Dott. Di Renzo ha ricordato dei momenti particolarmente emozionanti vissuti in Sicilia, come la vincita di due coppe nella maratona.

Di Renzo ha lasciato Tonnarella nel 1987, con un ritorno quest’anno, in cui ha trovato positività nel paese. Inoltre ha sottolineato il sindaco, Felice Germanò, “Si tratta di una visita importante per il territorio siciliano e in particolare per Furnari e Tonnerella, dove fra l’altro la sanità si trova al collasso in questo momento così critico.”

Angela Serena Lo Conti