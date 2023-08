Caronia – Arriva la NebroCup: il torneo per inaugurare il nuovo campo sportivo

L’area dei campi sportivi di Caronia Marina si rifà il look. E il risultato vale e ripaga ampiamente le attese. Riqualificata un’intera area ormai da anni fonte di degrado per la gioia dei residenti e anche per chi, nel piccolo Comune del nebroideo, decide di passarci le vacanze. Un restyling ben riuscito in ogni dettaglio e che adesso va solo introdotto ufficialmente alla comunità in occasione dell’inaugurazione prevista in data 17 agosto alle ore 17:30 in contrada Piano Ajala.

“Dal primo giorno del mio mandato – dichiara l’Assessore allo sport e tempo libero Basilio Musarra – ho avuto come obiettivo il completamento e la riqualificazione degli impianti sportivi di Caronia Centro e della frazione Marina, quest’ultimo terminato e quindi fruibile al pubblico già dalla scorsa settimana. Fare attività sportiva è essenziale per qualsiasi fascia d’età, mi auguro perciò che le strutture vengano rispettate e non vandalizzate come purtroppo successo in passato”. Le novità non si fermano qui: “Abbiamo inoltre presentato un nuovo progetto o meglio rivisto e corretto quello esistente del campo sportivo di Caronia Centro ad oggi in lista per essere finanziato, spero in tempi brevi. Colgo questa occasione anche per ringraziare i ragazzi che entusiasti dell’impianto sportivo nuovo hanno organizzato un torneo di calcetto”.

Appunto, il calcetto. Collegata proprio all’inaugurazione ecco nascere NebroCup, prima edizione del torneo di calcio a 5 che vedrà coinvolti, tra organizzatori, partecipanti e pubblico, decine su decine di giovani e non dalle 18 alla mezzanotte dal 17 al 20 agosto. Un chiaro segno, prima ancora che una piacevole tappa aggiuntiva nel programma estivo, della voglia di tornare a divertirsi lì dove per anni il pallone non faceva altro che sgonfiarsi.

Entusiasta il parere del Vicesindaco Santina Miragliotta: “Alla consegna dell’impianto, il 12 agosto, i ragazzi hanno organizzato seduta stante il torneo solo per il piacere di giocare. Perciò in questi quattro giorni una decina di squadre over 16 riprenderanno ad utilizzare uno dei punti di aggregazione sociale di Marina”. Una bella notizia anche per i turisti e gli abitati dei paesi limitrofi che “ogni estate – aggiunge la Miragliotta – chiedevano a gran voce il completamento dei campetti”.

Il più è fatto, adesso è solo tempo che il pallone rotoli. Si accendono i riflettori, le squadre si riscaldano a bordocampo e per i campi sportivi di Caronia Marina al fischio d’inizio della Nebrocup inizia una realtà nuova.

Giacomo Principato