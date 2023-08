Policlinico di Messina, in arrivo 30 nuovi infermieri per rimpolpare l’organico

Dopo lo sciopero del 21 marzo e la stabilizzazione del 1 aprile di 131 operatori, il Nursind di Messina ottiene un altro grosso risultato per migliorare la sanità del territorio. Per Ferragosto al Policlinico arrivano infatti 30 infermieri per fronteggiare l’inadeguatezza degli organici. Una decisione quella dell’azienda che è stata presa dopo l’ennesimo stato d’agitazione proclamato dal sindacato e un incontro in Prefettura.

Massimo Latella, segretario aziendale Nursind Policlinico, esprime grande soddisfazione: “È stato un successo riuscire a ottenere, anche se con ritardo, l’assunzione di questi colleghi – spiega – che permetteranno un’adeguata assistenza infermieristica in tutti i reparti che erano in grosso affanno, consentendo altresì la riattivazione dell’Hospice e un miglioramento dell’organizzazione dei blocchi operatori con una turnistica h24. Quanto ottenuto è contenuto nel programma di miglioramento dell’assistenza che il Nursind voleva realizzare già da tempo”.

Ivan Alonge, segretario territoriale Nursind Messina, ringrazia la Direzione aziendale: “Con il contributo e il forte senso di responsabilità della Direzione – dice Alonge – il Nursind è riuscito ad ottenere questo risultato che contribuirà a concedere le ferie al personale riuscendo al contempo a garantire i livelli essenziali dell’assistenza ai pazienti. Questo è stato possibile grazie soprattutto alla sensibilità di questa Direzione che ringraziamo”.