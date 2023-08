Patrick Gatti è il 5° colpo dell’Orlandina Basket. Presto altri nuovi acquisti

L’Orlandina Basket prende sempre più forma e annuncia il quinto acquisto. Si tratta dell’ala Patrick Gatti, classe 2001, 198 centimetri, padre italiano e madre olandese.

Nato a Como, è cresciuto nella vicina Cantù, società con la quale ha compiuto tutta la trafila giovanile, mettendosi in luce al punto tale da guadagnarsi varie convocazioni nelle nazionali giovanili tra le quali spicca, nel 2017, la partecipazione con l’Italia Under 16 ai Campionati Europei di categoria in Montenegro.

Nella stagione 2019/20 arriva l’esordio a livello senior, a Bernareggio, guidata dall’ex coach biancazzurro Marco Cardani. In quell’anno Gatti ha collezionato 9 punti di media in 24’ sul parquet, tirando con un impressionante 49% da tre punti.

Nella stagione 2021/22 fa il suo esordio in Serie A2 tra le fila della Ristopro Fabriano ma non trova lo spazio sperato e torna a Bernareggio, incrementando ulteriormente le già ottime cifre delle annate precedenti e chiudendo con medie di 9,5 punti, 4 rimbalzi e il 35% dalla lunga distanza. Nella scorsa stagione si trasferisce a Jesi, in B, dove prima di essere costretto ad un lungo stop, a causa di un infortunio alla mano destra, conferma le sue qualità viaggiando ad una media di 7,6 punti e 3 rimbalzi, con il 42% da oltre l’arco. Gatti, che nello scacchiere di coach Bolignano occuperà lo spot di ala piccola titolare (il “3”), è un giocatore che fa del tiro dalla lunga distanza la sua arma principale nella metà campo offensiva e di versatilità, atletismo ed energia, marchi di fabbrica importanti anche in fase difensiva.

Quindi nel quintetto, in questo momento, l’Orlandina schiera il play Matteo Palermo, la guardia Mascherpa e l’ala piccola Gatti. Mancano i due lunghi, che verranno annunciati nei prossimi giorni. In panchina i giovani Mentonelli e Moltrasio.