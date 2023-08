Capo d’Orlando – Inaugurata la mostra di Takashi Murakami. Al LOC fino al 5 settembre

Le opere del grande artista nipponico Takashi Murakami, saranno esposte al Loc di Capo d’Orlando, per una esposizione davvero imperdibile. Dopo quella su Yoko Ono, una seconda imperdibile mostra nasce dall’energica collaborazione con Davide Di Maggio e la fondazione MuDiMa, grazie al contributo dell’Assessore alla cultura del Comune Giacomo Miracola.

Con “Out of the Flowers” saranno i colori e i personaggi nati dall’immaginario fiabesco di Takashi Murakami ad animare lo spazio espositivo di via del Fanciullo. La mostra, inaugurata il 10 Agosto, resterà aperta fino al 5 settembre.