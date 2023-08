Alcara Li Fusi – Un cartellone estivo pieno di eventi, tra natura, cultura ed enogastronomia

Un cartellone estivo che scommette sulle ricchezze del territorio, dallo straordinario patrimonio naturale ai luoghi dell’arte e della storia, dalle eccellenze enogastronomiche alle feste e alle tradizioni di Alcara Li Fusi, senza dimenticare l’intrattenimento, con musica, teatro e sport.

Ce n’è per tutti i gusti, nel ricco programma di manifestazioni pensate per il mese di agosto, che rappresenta la sintesi dell’offerta turistica per l’estate alcarese e che si inserisce nel quadro complessivo della strategia di marketing pensata dall’amministrazione comunale, guidata da Ettore Dottore, che punta a valorizzare il borgo dei Nebrodi tutto l’anno, con un susseguirsi di progetti ed eventi che vanno oltre la bella stagione.