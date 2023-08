Milazzo: Due giornate in ricordo di Marco Salmeri

E’ tutto pronto per il 7° Memorial Marco Salmeri che si svolgerà nello stadio a lui dedicato il 18 agosto a partire dalle ore 17:00.

Un omaggio al giovane calciatore morto a causa di un incidente stradale mentre tornava a casa dopo aver giocato una partita.

Al Memorial parteciperanno la SS Milazzo, l’ASD Supergiovane Castelbuono e l’USD Messana 1966, prima del calcio d’inizio il giovane cantante milazzese Davide Patti intonerà l’inno nazionale, madrina dell’incontro l’ex modella Ombretta Cantarelli.

A seguire ci sarà lo spettacolo, presentato da Francesco Anania, con tanti ospiti: il cantante Antonio Cannistrà, il sassofonista Nat Minutoli, il fisarmonicista Luca Sindoni, le ballerine della scuola Danzanima e le Miss Reginette d’Italia Gaia Sottile e Tania Salvadore.

Durante l’evento sarà premiato per la sua splendida carriera l’attore Gianfranco Jannuzzo e per la stessa motivazione la madrina Ombretta Cantarelli e l’attrice Angelica Artemisia Pedatella.

Inoltre saranno consegnati i “Premi Marco Salmeri per il sociale” alla squadra di pallacanestro Svincolati Milazzo per la promozione in serie B Interregionale e per l’importante lavoro di volontariato svolto al Rotary Club Milazzo e all’AIPD Milazzo-Messina.

il tutto sarà da prologo all’evento benefico del 19 agosto 2023 che si svolgerà al castello di Milazzo e vedrà Gianfranco Jannuzzo nelle vesti di grande mattatore della serata.

Le due giornate saranno presentate con una conferenza stampa, moderata dal giornalista Salvino Cavallaro, a Palazzo D’Amico di Milazzo il 18 agosto 2023 alle ore 12:00.