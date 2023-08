Sant’Angelo di Brolo – Incidente con la moto nella notte, 50enne trasferito in elisoccorso al Papardo

Un grave incidente autonomo si è verificato questa notte a Sant’Angelo di Brolo. Un 50enne, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada in una scarpata.

E’ accaduto in località Santo Pietro. L’uomo è stato soccorso prima soccorso da un automobilista e poi dai medici del 118, che lo hanno trasportato al Barone Romeo di Patti. Da qui, a causa delle ferite riportate, il 50enne è stato trasferito in elisoccorso al Papardo di Messina, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Sulla dinamica del sinistro indagano i Carabinieri della locale stazione.