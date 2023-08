C’è attesa per il debutto in Promozione dell’ASD Rosmarino Calcio, che ha iniziato la preparazione atletica lo scorso lunedì. I granata sono già a lavoro per arrivare al primo impegno ufficiale in buona forma fisica e per rodare il nuovo gruppo, visto che in campo scenderà una squadra per due terzi rinnovata. “Obiettivo salvezza”, dice Biagio Tomasi in doppia veste di allenatore e presidente della squadra.