Al via ieri a Brolo “Note gustose”, l’evento organizzato dalla Pro Loco Brolese, in cui lo street food siciliano si mescola alla musica, per un connubio unico al mondo. Già ieri visitatori accorsi in migliaia.

L’evento si ripeterà sia oggi che domani sul lungomare di Brolo, con esibizioni dal vivo ed anche il cabaret di Sasà Salvaggio.