Saracena Volley: Agnese Prinzivalli anche per la prossima stagione vestirà la maglia del team nebroideo

Agnese Prinzivalli, centrale, classi 91, palermitana, per il secondo anno consecutivo, farà parte del roster del Saracena Volley, a disposizione di mister Domenico Fazio.

“Per il secondo anno consecutivo – ha commentato Agnese Prinzivalli – vestirò la maglia della Saracena. Questa scelta è dettata da tanti fattori positivi che si sposano benissimo con la mia idea di sport. Alla Saracena ho trovato un ambiente familiare partendo da Luca Leone, la dirigenza, le ragazze, Domenico Fazio e lo staff tecnico. Tutte figure che mi preme ringraziare innanzitutto per la fiducia ed anche per la stagione passata e per quella che verrà. Dalla nuova stagione mi aspetto come sempre tante belle emozioni , gli stimoli sono tanti e sono certa che ci prenderemo tante belle soddisfazioni. Vivrò questa nuova avventura con la grinta, il carattere e la carica che negli anni mi hanno caratterizzato cercando di dare sempre il meglio in ogni situazione difficile che si presenterà”.

“La scelta di riconferma Agnese – ha commentato la dirigenza – nasce dal rapporto che si è instaurato nella passata stagione quando ha dimostrato un grande attaccamento alla maglia e una grande grinta dentro e fuori dal campo. Per noi sono fondamentali i valori umani che vengono prima di quelli sportivi. Poi non da meno la sua esperienza continuerà a rappresenta un importante tassello per gli equilibri della nostra squadra. Inoltre il suo contributo continuerà ad essere fondamentale per la crescita delle più piccole”.