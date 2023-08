Sant’Agata Militello, pauroso incidente sulla SS 113, nei pressi dell’ingresso dell’autostrada

Grave incidente stradale sulla SS 113, poco prima dell’ingresso alla rampa che conduce al casello autostradale, intorno alle 21:30

Nel sinistro coinvolti due mezzi, un’Audi A4 ed un Bmw. La prima condotta da un uomo di Sant’Agata. Con lui sull’auto anche la propria figlia. Sulla BMW una quarantenne di Acquedolci, con la figlia adolescente e altri tre giovani. Altre vetture hanno fatto appena in tempo a fermarsi. Secondo un testimone lo scontro sarebbe stato frontale. Violentissimo l’impatto. Almeno due i feriti in modo grave, ma ci sono diverse persone che necessitano delle cure dei sanitari. Interrotto il transito veicolare. Sul posto le ambulanze del 118 per soccorrere i feriti, i Carabinieri, la Polizia e Vigili del Fuoco per i soccorsi alle persone rimaste intrappolate nelle lamiere.

Notizia in aggiornamento.

Secondo le prime sommarie informazioni sarebbero 7 i feriti trasportati in ospedale, cioè gli occupanti delle due vetture danneggiate nel sinistro e di cui una finita fuori strada.