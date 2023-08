Iscrizioni in corso all’8° Tindari Rally

La competizione messinese a cui ci si potrà iscrivere fino alla mezzanotte di mercoledì 16 agosto, quest’anno sarà valida per la Coppa Italia Rally di 8° Zona, sia per vetture moderne che per le storiche. Anche in questa occasione CST Sport ha trovato terreno fertile per l’organizzazione nei comuni interessati a partire dalla stessa Gioiosa Marea, sede della CST e soprattutto in Patti e San Piero Patti che saranno al centro dell’evento.

Il pre gara prevede il 25 agosto le ricognizioni con vetture di serie, il 26 dalle 7.30 alle 13.00 le verifiche sportive presso il Bar Sport di Via Nazario Sauro a San Giorgio di Gioiosa Marea e contemporaneamente le verifiche tecniche presso il Parco Assistenza. Dalle 11 alle 15 lo Shakedown su un tratto della SP 135. Il via della gara è in programma alle 18.30 sul lungomare di Patti Marina e subito a seguire il doppio passaggio sulla Prova Speciale Gioiosa Marea di 8.70 km alle 18.54 e alle 21.20 . Il rientro in parco per la sosta notturna è fissato alle 21.45. Domenica 27 l’uscita dal riordino sarà alle 9.00 alla volta delle altre 6 prove speciali: 3 passaggi sulla “San Piero Patti” di Km 9,10 alle 10.35,14.13 e 17.51 e sulla “Moreri” in versione inedita di 6,5 km alle 11.29, 15.07 e 18.45. L’arrivo è previsto per le ore 19.00.

Articolo di Elena Scaffidi