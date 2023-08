Note Gustose – Presentato ieri l’evento promosso dalla Pro Loco di Brolo

L’evento che fa “suonare il gusto” cala gli assi. Spazio ai prodotti “Made in Brolo” ma anche alla promozione culturale del cibo di strada. Questo dall’8 al 10 agosto sul Lungomare di Brolo.

Una conferenza stampa, frizzante, fresca, in riva al mare. Sul palco dove da lì a poco si sarebbe inaugurato il festival Jazz. Un posto – il moletto, al tramonto, già di suo suggestivo ed evocativo, scelto non a caso, come hanno sottolineato in tanti, perchè ha rappresentato il passaggio del testimone tra due manifestazioni di grande interesse e spessore che caratterizzano il calendario estivo brolese da tempo.

Alla conferenza di presentazione di Note Gustose a fare gli onori di casa c’era la Pro Loco brolese, con il suo presidente Amedeo Arasi, al suo fianco Aldo Carmisano (il vicepresidente), con Federica Messina – consiglio direttivo – e Mariagrazia Franchina – socia.

Con loro tutta l’amministrazione comunale (il sindaco Giuseppe Laccoto e gli assessori Nuccio Ricciardello, Cono Condipodero, Carmelo Ziino e Tina Fioravanti).

A condurre l’incontro ci ha pensato il giornalista Massimo Scaffidi che ha tratteggiato il ruolo sociale, oltre l’importanza sotto l’aspetto turistico, della Pro Loco anche sotto il profilo della formazione, tramite il servizio sociale, di tanti giovani negli ultimi anni.

Mariagrazia Franchina si è soffermata sul tema del “cibo di strada” siciliano, scrigno di culture antiche e tradizioni, mentre Federica Messina ha puntualizzato i vari punti del programma, parlando anche di chi ci sarà negli stand enogastronomici.

L’amministrazione comunale, sono intervenuti tutti gli assessori, ha detto la sua.

Tutti hanno voluto sottolineare l’impegno della Pro Loco a fare manifestazioni di qualità, sottolineando i vari ambiti in cui opera e lo spirito di collaborazione che si intesse sempre tra amministrazione, nei suoi vari comparti e l’associazione Pro-loco con il suo attento direttivo.

Carmelo Ziino, vicesindaco e assessore al commercio, ha evidenziato lo spazio espositivo, quasi un vetrina, che la Pro Loco in queste “Note gustose” del 2023, offre ai prodotti locali e soprattutto al “mandorlimo” .

Laccoto, nel ruolo di onorevole e sindaco, ha anche aggiunto, una chicca

ovità, quella del riconoscimento da parte della regionale siciliana all’evento tramite un contributo economico, a fronte del progetto presentato dalla Pro Loco sul tema “Note Gustose – Musica gusto e tradizioni della nostra terra”

Aldo Carmisano, vice presidente della Pro Loco, ha invitato tutti a partecipare a questa tre giorni del gusto, pensato non solo per i turisti, giovani o i buongustai, ma anche per le famiglie e i residenti dei Nebrodi. “Insieme ci divertiremo di più” ha detto.

La locandina completa con gli appuntamenti della Quinta Edizione di NOTE GUSTOSE

08 – 09 – 10 agosto

Sul pittoresco Lungomare di Brolo, ai piedi dell’antico Castello, davanti al panorama dello Scoglio e delle Isole Eolie.

Ecco il programma:

8 agosto

Elisea e Matteo | ore 21:00

Retrò Ska | ore 22:00

Dj set: Daniele Dovico

9 agosto

Zena Drame e Giovanni Mastriani | ore 21:00

Sasà Salvaggio | ore 22:00

Dj set: Ninì

10 agosto

Compagnia Jaculares Artisti di strada | ore 21:00

Trichorus by Kilimangiaro Band | ore 22:00