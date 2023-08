Oliveri – E’ stata inaugurata ieri la 18° edizione dell’ExpOliveri23. Aperta fino al 31 agosto

Giunto ormai alla 18° edizione, torna come di consueto “ExpOliveri23”, con slogan “Pensati in Fiera”, aperta dal 1 agosto al 31 agosto 2023. Si tratta di uno degli eventi più attesi dai turisti e cittadini, un appuntamento che la cittadina di Oliveri, attende ogni anno con trepidazione.

Tantissimi i turisti e visitatori ogni anno visitano la fiera, favorendo la valorizzazione del paese.

La Fiera si trova presso il campo sportivo di Oliveri, ed è aperta ogni giorno dalle 19:00 alle 01:00.

L’Expo vanta quest’anno circa 120 stand, e accoglie: artigianato, prodotti tipici, gastronomia, articoli per la casa, abbigliamento, un’ampia area di street food e tanto altro, adatta per soddisfare le esigenze e i gusti di tutte le età, un occasione di svago e divertimento per le famiglie, in una magnifica uscita serale estiva.

L’inaugurazione si è tenuta ieri, 1 agosto, alla presenza dell’assessore, Andrea Messina, del sindaco Francesco Iarrera e dell’organizzatrice Giusy D’Amico.

Angela Serena Lo Conti