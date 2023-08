Messina – Domani la demolizione dell’ultimo tratto del viadotto Ritiro. Autostrada chiusa dalle 6 alle 8

Domattina a Messina è prevista la demolizione dell’ultimo impalcato del viadotto Ritiro, per mano degli operai della Toto Costruzioni. Non si preoccupi chi, domattina intorno alle 6, sentirà una forte esplosione nei pressi di Giostra. E’ l’ultimo atto che riguarda la demolizione del viadotto Ritiro. L’autostrada sarà chiusa dalle 6 alle 8 tra gli svincoli di Boccetta e Rometta, in entrambi i sensi di marcia. Chiuso in entrata anche lo svincolo di Villafranca Tirrena.

Lo svincolo di Giostra resterà dunque chiuso per circa 6 mesi.

Così ha disposto il Consorzio Autostrade Siciliane. Secondo l’ultimo cronoprogramma, la ricostruzione del viadotto Ritiro dovrebbe essere completata entro il 2023. Una speranza per i messinesi, ma in generale tutti gli automobilisti che percorrono la tratta, che attendono il completamento dell’opera ormai da anni.