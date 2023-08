Capo d’Orlando: carambola di auto sulla SS 113, all’altezza di San Gregorio. 2 feriti non gravi

Brutto scontro oggi intorno alle 15:30 sulla SS 113, all’altezza di San Gregorio che ha visto coinvolti tre mezzi.

Per cause in corso di accertamento, sono entrare in collisione un Audi, una Ford ed un furgoncino Fiat Dobló. La prima è finita contro il guardrail, a qualche decina di metri dal punto di impatto, mentre le altre due si sono fermate di traverso sulla corsia di marcia opposta. Il bilancio è di 2 feriti, soccorsi dai sanitari del 118. Per uno di loro si è reso necessario il trasferimento all’ospedale di Sant’Agata di Militello.

Ad effettuare i rilievi gli agenti della Polizia Municipale di Capo d’Orlando.

Il traffico veicolare è stato interrotto per consentire le operazioni di verifica della dinamica dell’incidente e la rimozione dei mezzi.