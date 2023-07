Patti, grave incidente autonomo in moto. Muore centauro

Incidente autonomo fatale intorno alle 11 di questa mattina sulla tangenziale che conduce all’ingresso di via Catapanello nel comune di Patti. A perdere la vita Michele Arduca 40enne di Marsala, ma residente a Reggio Calabria.

Per cause in corso di accertamento un centauro, nell‘affrontare la curva, molto stretta e pericolosa, avrebbe perso il controllo del mezzo, impattando violentemente.

Sul posto i sanitari del 118 che hanno condotto l’uomo all’ospedale Barone Romeo.

Le condizioni del motociclista sono subito apparse molto gravi. L’uomo, purtroppo non ce l’ha fatta.

Sul posto la Polstrada di Sant’Agata Militello che ha effettuato i rilievi e i Carabinieri della compagnia di Patti.

*Notizia in aggiornamento