Saracena Volley: riconfermato il capitano Desy Tumeo, giocherà nel girone “L”

Il mercato della Saracena Volley prende il via da un punto fermo, la riconferma del capitano Desy Tumeo, opposto classe 2002.

Cresciuta nel settore giovanile saraceno con cui ha vinto un titolo provinciale under 16 e due titoli provinciali con l’under 18 è poi diventata leader dentro e fuori dal campo della prima squadra. La sua grinta e la sua determinazione saranno determinanti in questa nuova stagione.

“Anche per questa stagione – ha commentato Desy Tumeo – farò parte della Saracena che per me, negli anni, è diventata una seconda famiglia. Sono molto entusiasta di continuare questo percorso intrapreso da quando ero piccola e lo farò con la stessa determinazione e la stessa grinta. Sicuramente sarà una stagione ricca di emozioni e di sorprese, sono molto carica e decisa a dare il meglio di me stessa per una rivalsa riguardo la stagione passata e per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società”.

In questa nuova stagione cambia il campo da gioco con la società che disputerà le gare interne a Patti, ma non cambiano i valori che hanno sempre contraddistinto la società. E si rinnova anche l’entusiasmo per ben figurare nella nuova piazza.

“Siamo al lavoro per allestire una squadra competitiva – ha dichiarato la dirigenza. L’obiettivo è mettere a disposizione di mister Domenico Fazio un gruppo di atlete che possa rappresentare un buon mix tra giovani atlete e giocatrici di esperienza. La riconferma di Desy Tumeo rappresenta per noi la continuità e la voglia di perseguire la strada intrapresa puntando sui giovani anche in questa nuova stagione. Siamo sempre più convinti che per poter crescere e guardare al futuro sia necessario lavorare sui settori giovanili. Anche la scelta di giocare a Patti dalla prossima stagione rientra in un percorso di crescita che la società sta portando avanti per poter promuovere l’attività sportiva e valorizzare il movimento della pallavolo in provincia di Messina ed in tutta la Sicilia”.

Intanto è stato ufficializzato il “girone L” che vedrà la Saracena Volley impegnata nella prossima stagione. Oltre al team messinese la Fipav ha inserito nel gruppo siculo – calabro il Caltanissetta, il Volley Valley Catania, il Cus Catania, il Modica, l’ASD Palermo, il Volley Palermo, la Volley Reghion, il Gioiosa Ionica, la Todo Sport, il Mascaluscia, la Pallavolo Paola, l’Alus Volley Catania e il Volley San Lucido.