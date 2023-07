Cittadinanza onoraria per Giuseppe Antoci a Trani. Stasera la cerimonia di consegna

Questa sera, Giuseppe Antoci, già Presidente del Parco dei Nebrodi, oggi Presidente Onorario della Fondazione Caponnetto, riceverà la Cittadinanza Onoraria del Comune di Trani, deliberata all’unanimità dal Consiglio Comunale del centro pugliese nella seduta del 27 luglio scorso.

La consegna questa sera nel contesto delle iniziative del Magna Grecia Awards dove parteciperanno, fra gli altri, anche Il Comandante del Ros dei Carabinieri Generale di Corpo d’Armata Pasquale Angelosanto, il Procuratore Aggiunto di Palermo Paolo Guido e il Segretario del Sindacato Autonomo di Polizia Giuseppe Tiani che saranno a loro volta premiati proprio con il prestigioso Magna Grecia Awards.

“E’ per me un grande onore ricevere la cittadinanza onoraria del Comune di Trani, bellissimo centro di questa meravigliosa terra” – così Giuseppe Antoci al suo arrivo oggi in Puglia. Il conferimento della cittadinanza onoraria – continua Antoci – è però anche una grande responsabilità che sento forte e che spero di onorare continuando a fare il mio dovere fino in fondo. Da oggi – ancora Antoci – sentirò la comunità di Trani come una compagna di viaggio che mi accompagnerà nelle nostre battaglie per la legalità e la giustizia. Grazie di cuore al Sindaco Amedeo Bottaro, a tutta la Giunta e al Consiglio Comunale. Sono veramente felice e sono qui, da concittadino, per abbracciare e ringraziare di presenza tutti. Mi sembra la migliore risposta a chi vuole fermare i miei passi o a chi, come accaduto qualche giorno fa a Bologna, posiziona bossoli per impaurirmi. Ecco, noi siamo più di loro… Non ci fermeranno… se ne facciano una ragione – conclude Antoci