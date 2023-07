Capo d’Orlando – Installate le “Foto-Trappole” per individuare gli incivili che abbandonano i rifiuti in strada

A Capo d’Orlando, con Ordinanza Sindacale dello scorso 26 luglio, il Sindaco Franco Ingrillì ha autorizzato l’installazione e l’attivazione del sistema/impianto di video-sorveglianza nel territorio del Comune, installando le cosiddette “Foto-Trappole”.

Il provvedimento è stato dettato dalla necessità di adottare misure adeguate per evitare pericoli igienico-sanitari, il monitoraggio del rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, per dissuadere e contrastare il compimento dei fenomeni comportamentali incivili e per individuare gli autori degli abbandoni dei rifiuti.

In conseguenza di ciò da domani, 29 luglio, gli organismi preposti al controllo del territorio che svolgono attività di prevenzione, anche con l’aiuto degli Ispettori Ambientali Volontari Comunali, si avvarranno di questo ulteriore strumento per controllare le aree maggiormente soggette ai fenomeni di abbandono dei rifiuti, per tutte le 24 ore giornaliere.

Ai trasgressori verranno applicate le dovute sanzioni pecuniarie; nei casi in cui vi sia reato penale, saranno deferiti all’autorità giudiziaria.