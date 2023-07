Incidente per Salmo, rinviati i due concerti a Palermo e Catania del 28 e 29 luglio

Rimandati di un mese i concerti di Salmo in Sicilia. Il rapper sarebbe dovuto sbarcare nell’isola già domani, con due eventi: il 28 luglio a Palermo e il 29 luglio a Catania.

Ieri però, la notizia, comunicata dallo stesso artista sardo su Instagram. Un incidente gli impedirà infatti di essere in Sicilia. Il rapper si è infortunato seriamente a un braccio.

“Sto bene, ieri ho rischiato di perdere il braccio con una porta in vetro, sono stato molto fortunato. Ringrazio i ragazzi del pronto soccorso di Roma per avermi ricucito. Purtroppo non sarò presente alla doppia data in Sicilia, perdonatemi”.

I nuovi live si terranno giovedì 31 agosto al Green Pop Festival di Palermo e sabato 2 settembre al Wave Summer Music di Catania.

I biglietti precedentemente acquistati per gli show di questa settimana rimangono validi per le nuove date.

Per rimborsi e informazioni vivoconcerti.com