Calcio eccellenza: la nuova stagione della Nebros è iniziata con la conferma del mister Pippo Perdicucci

La Nebros si sta preparando per affrontare al meglio il prossimo campionato di eccellenza; è stata confermata la guida tecnica del mister Pippo Perducucci, che viene considerato ormai, a tutti gli effetti, uno di famiglia, un tecnico su cui puntare per far migliorare la squadra. La Nebros giocherà anche quest’anno a Gliaca di Piraino, perché qui ci sono tutti i presupposti funzionali a che si possa lavorare al meglio. Per il mercato sono partiti ottimi elementi ne arriveranno altri, ci sono state conferme e si lavora sulla linea verde.