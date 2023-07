Sant’Agata di Militello – La premiazione dei “centisti”

Cerimonia di premiazione organizzata dall’amministrazione comunale nella serata di venerdì 21 luglio per i giovani di Sant’Agata Militello neo diplomati con il massimo dei voti.

A consegnare le pergamene il primo cittadino Bruno Mancuso, l’assessore all’istruzione Ilaria Pulejo, l’assessore alla cultura Salvatore Sanna, l’assessore alle politiche giovanili Valeria Fazio e il presidente del consiglio Monica Brancatelli.

Presenti i dirigenti degli istituti superiori dove i ragazzi di sono diplomati: Antonietta Emanuele per per l’Itet, Tamara Micale per l’Itis, la neo dirigente del liceo Sciascia Fermi Teresa Santomarco Terrano e Maria Larissa Bollaci per il Liceo Piccolo di Capo d’Orlando.

Momento di commozione proprio con il saluto e il ringraziamento dell’amministrazione comunale a quest’ultima, che ha eccellentemente guidato il liceo cittadino negli ultimi 8 anni, passando ora il testimone alla professoressa Santomarco.