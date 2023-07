Milazzo, rintracciato il detenuto fuggito dal carcere di Barcellona

E’ finita a Milazzo la rocambolesca fuga del 34enne che ieri è riuscito ad uscire dal carcere Madia di Barcellona PG. Secondo le prime informazioni in nostro possesso, ad intercettarlo in zona Porto sono stati gli uomini del commissariato di Polizia della Città del Capo.

L’uomo, originario del milanese, sarebbe riuscito ad uscire dal carcere barcellonese nel primo pomeriggio di ieri, probabilmente scavalcando il muro di recinzione sul lato posteriore della struttura carceraria, utilizzando un lenzuolo per calarsi in strada, poco trafficata in quel momento.

Imponente il dispositivo di forze di polizia messo in campo per rintracciare il fuggitivo, con una vera e propria caccia all’uomo, che è andata avanti fino alla tarda sera di ieri, per poi riprendere questa mattina. L’uomo, dopo le formalità del caso, è stato ricondotto nella casa circondariale “Madia”.