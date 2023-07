San Fratello: opposizione all’attacco dopo che il sindaco ha nominato un suo esperto a titolo oneroso

Il comune di San Fratello è in dissesto e il sindaco Princiotta nomina esperto personale a titolo oneroso un precedente assessore designato con un compenso di 728 euro al mese. Così i consiglieri del gruppo “San Fratello Civica” Francesco Fulia, Vittoria Liuzzo, Salvatore Di Bartolo e Antonella Carrini sulla nomina dell’avvocato Paolo Rotelli, assessore designato e poi dimissionario, esperto personale a titolo oneroso.

I consiglieri di opposizione “ritengono vergognoso che in un comune in grave crisi

economica, il Sindaco, tra i suoi primi provvedimenti, adotti la nomina di un esperto a titolo oneroso, effettuando così un impegno spesa assolutamente ingiustificato – 728 euro al mese –. Una scelta che ci appare del tutto incomprensibile non solo alla luce dell’attuale situazione economica delle casse comunali, ma anche in considerazione del fatto che il neo nominato esperto è stato dapprima designato assessore durante la scorsa campagna elettorale, salvo poi dimettersi immediatamente dalla suddetta carica.”

I consiglieri hanno chiesto quale sia il vantaggio per la cittadinanza di tale nomina. “Accertate le qualità politiche e amministrative dell’avvocato Rotelli – a cui va comunque la nostra stima sul piano personale – perché non confermargli la carica di assessore e quindi evitare la successiva nomina a esperto con un ulteriore aggravio per le casse comunali?

Più che una scelta per il bene della nostra San Fratello, appare una nomina dettata da vecchie logiche, non certo in linea con la tanto sbandierata “politica del cambiamento” di cui si facevano paladini nella recentissima campagna elettorale dall’attuale compagine di governo.”

“Solo lo scorso 13 Giugno, poco più di un mese fa, durante prima seduta del consiglio comunale, la maggioranza chiedeva alla nostra consigliera Liuzzo di rinunciare a percepire le indennità maturate negli anni scorsi, in nome di un “bene più alto, quello dei sanfratellani”. Con lo stesso spirito di “bene della cosa pubblica”, non è certo questo il momento più consono a nominare l’Avv. Rotelli quale nuovo esperto con un’indennità di 728 euro/mese, dopo la sua recentissima rinuncia all’incarico di assessore.”

Per i consigliere questa nomina rappresenta una forzatura e un danno per le tasche dei cittadini. “Nella determina di nomina, leggiamo che la stessa viene inoltrata per conoscenza

all’interessato, agli Assessori, al Segretario comunale, al Presidente del Consiglio comunale e ai Responsabili di settore dell’ente. Ci appare tuttavia strano, sotto un profilo di legittimità, che la stessa non sia stata trasmessa all’A.N.A.C. e alla Corte dei Conti.”

In conclusione: “Noi consiglieri del Gruppo San Fratello Civica riteniamo questa determina assolutamente inutile e persino dannosa, e facciamo quindi appello al Sindaco di tornare sui suoi passi mettendo in pratica ciò che dichiarava nelle prime interviste rilasciate, e cioè che “il bene della collettività prima di tutto”. L’unico modo per dimostrare coerenza alle parole, caro Sindaco, è di revocare questa nomina inutile, o inviti l’Avv. Rotelli ad accettare tale incarico a titolo gratuito.