Capo d’Orlando, risate e leggerezza sotto il segno della sicilianità con Sasà Salvaggio e Manlio Davì

Risate a più non posso ieri sera in piazza Matteotti a Capo d’Orando, con la comicità e l’essenza dell’essere siciliani al centro del primo dei 4 appuntamenti con il cabaret in programma per l’estate orlandina 2023 affidati all’attore e conduttore palermitano Sasà Salvaggio, volto notissimo della tv e dello spettacolo.

Sasà ha aperto la rassegna, come un vero e proprio padrone di casa, insieme al collega Manlio Dovì. I due showman hanno intrattenuto il pubblico con il loro divertentissimo repertorio e l’accompagnamento musicale di Peppe Corsale.