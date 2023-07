I ragazzi pattesi ancora in Scozia: rientreranno domani e atterranno all’aeroporto di Comiso?

Dovrebbero rientrare domani i 13 ragazzi pattesi che, assieme alla professoressa Lucia Brancato, hanno trascorso due settimane di vacanza-studio in Scozia, ma sono ancora bloccati a Edimburgo a seguito dei problemi causati ai voli aerei alla chiusura dell’aeroporto “Fontanarossa” di Catania.

Sarebbero dovuti rientrare in Italia lunedì scorso. Poi era stato loro assicurato che sarebbero ripartiti ieri, mercoledì, ma non è stato così. Adesso dovrebbero – ma il

condizionale continua ad essere d’obbligo – rientrare domani, anche se non si hanno certezze.

Le ultime notizie “dicono” che il volo sarà verosimilmente dirottato a Comiso, perdurando l’impossibilità di atterrare a Catania.

“Ovunque si potrà atterrare, andrà bene – chiosa la professoressa Brancato -, purchè riusciamo finalmente a rientrare. Ovviamente i ragazzi sono stanchi, ma devo sottolineare che, in mezzo a tante difficoltà, sono stati esemplari. E’ ovvio che abbiano il desiderio di tornare a casa, così come è ovvio che le famiglie siano un po’ in ansia. Incrociamo le dita e speriamo che sia davvero la I ragazzi pattesi volta buona”.