Caltanissetta, processo d’appello sulle stragi del ’92. Ergastolo per Matteo Messina Denaro

La corte d’assise d’appello di Caltanissetta ha confermato la condanna all’ergastolo per Matteo Messina Denaro, accusato di essere stato uno dei mandanti delle stragi di Capaci e via D’Amelio. A dare la notizia l’agenzia Ansa Sicilia. La sentenza, arrivata dopo circa 6 ore di camera di consiglio, è stata emessa proprio nel giorno del trentunesimo anniversario dell’eccidio di via D’Amelio.

Il collegio, presieduto dal giudice Maria Carmela Giannazzo, ha accolto la richiesta avanzata dai procuratori generali Antonino Patti, Fabiola Furnari e Gaetano Bono. Messina Denaro, difeso dall’avvocato d’ufficio Adriana Vella, ha rinunciato a collegarsi dal carcere in cui è detenuto per ascoltare il dispositivo. Il boss di Castelvetrano, già nel giudizio di primo grado, emesso nel 2020, era stato condannato in contumacia all’ergastolo.

E’ la prima sentenza di condanna nei suoi confronti dopo l’arresto, avvenuto il 16 gennaio scorso a Palermo.