Catania, parcheggiatore abusivo, già stato colpito da Daspo, sorpreso in centro. 34enne denunciato

Non si ferma l’azione di controllo del territorio posta in essere dalle “gazzelle” del Nucleo Radiomobile, reparto dell’Arma dei Carabinieri incaricato, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, del Pronto Intervento, su richiesta dei cittadini che chiamano il NUE 112, oltre che della prevenzione e repressione dei reati in generale e della vigilanza del rispetto delle norme che regolano la circolazione stradale.

In tale contesto, l’altro giorno, nel corso di un pattugliamento cittadino, i militari hanno proceduto al controllo di un giovane che, con aria sospetta, cercava di allontanarsi da via Giacomo Puccini dopo aver visto l’arrivo della pattuglia.

Bloccatolo ed avviati i necessari controlli alla banca dati, in stretta connessione con la Centrale Operativa, i militari hanno scoperto che il ragazzo, un 34enne catanese, nel recente passato era stato sorpreso più volte ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo nelle zone vicine a piazza Carlo Alberto e, per questo motivo, era stato colpito dal “divieto di accesso in aree urbane”, il c.d. “DASPO urbano”, in base al quale non avrebbe potuto frequentare e nemmeno passare per le vie e le piazze nelle quali era stato beccato a svolgere l’attività illecita di posteggiatore. Accertato, dunque, il mancato rispetto del DASPO, i Carabinieri lo hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria catanese.