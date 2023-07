Alicudi, turista perde il sentiero e lancia SOS con app. Recuperata da Soccorso Alpino e 118

Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano ed elisoccorso del 118 in azione per recuperare una turista sull’isola di Alicudi.

La ragazza, una trentaseienne di Faenza, era uscita alle 5 del mattino per fare un’escursione in solitaria sulla montagna che sovrasta l’isola quando ha perso il sentiero ed è finita in una zona piena di rovi e spine. Cadendo ha riportato escoriazioni e contusioni così, presa dal panico, ha lanciato l’allarme tramite un’app che aveva nel cellulare.

Ricevuta la segnalazione, la centrale messinese del 118 ha allertato il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, competente per il soccorso sanitario in ambiente impervio, che a sua volta, viste le temperature proibitive e le difficoltà di raggiungere l’isola in tempi rapidi, ha chiesto l’ausilio dell’elicottero del Sues che ha imbarcato due tecnici del Soccorso Alpino all’aeroporto di Boccadifalco e in pochi minuti ha raggiunto la riserva.

Il velivolo è atterrato in una piazzola tra l’erba dove ha sbarcato gli uomini del Soccorso Alpino e il personale sanitario del 118 che hanno raggiunto a piedi la ferita, l’hanno rifocillata e trasportata fino all’elicottero per sbarcarla nella piazzola dell’isola dove è stata consegnata alla locale guardia medica.