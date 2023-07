Cisl: “Diversità Equità Inclusione” martedì 18 luglio ore 9.30 a Palermo

Lavoro, costo della disparità di genere e vantaggi economici sociali e produttivi della riduzione del gender gap, questi sono i diversi punti che tratteranno al centro della tavola rotonda della Cisl Sicilia di domani, martedì 18 luglio. La disparità di genere in Sicilia ha un costo più alto che in altre parti del Paese e a farne le spese sono i lavoratori e i cittadini, in termini di occupazione e di servizi. Eppure ci sono numerose misure, azioni e interventi per ridurre il gender gap, ma non sono utilizzati o ancora peggio, spesso non sono neanche conosciuti. La Cisl Sicilia, domani martedì 18 luglio dalle 9:30, riunirà all’Hotel Federico II di Palermo rappresentanti delle istituzioni e del sistema imprenditoriale, per illustrare tutti questi strumenti e per indicarne il peso in termini di ricadute economiche in Sicilia.

Alla tavola rotonda “Diversità, equità e inclusione. Una nuova cultura del lavoro per la crescita e lo sviluppo”.

Articolo di Elena Scaffidi