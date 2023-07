San Salvatore di Fitalia: finanziati tre interventi di manutenzione dei torrenti per 700 mila euro

La Presidenza della Regione Dipartimento Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia ha finanziato al comune di San Salvatore di Fitalia tre interventi per lavori di manutenzione straordinaria nell’alveo dei torrenti del Fitalia, per un importo totale di euro 700.000,00 euro.

176.868,03 euro per la messa in sicurezza del fiume e smaltimento vegetazione alveo Fiumara Tortorici – Bivio Due Fiumare, 259.808,46 euro per la messa in sicurezza del torrente e smaltimento vegetazione alveo Fiumara – Longi “Paratore” e infine 259.722,15 euro per la messa in sicurezza e smaltimento vegetazione alveo Fiumara denominata “Due Fiumare”.