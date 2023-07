Capo d’Orlando, scontro tra auto e bici. 81enne trasferito in elisoccorso: è in prognosi riservata

Un 81enne è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Papardo di Messina a causa dei traumi riportati in seguito ad un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi in Via Cordovena a Capo d’Orlando.

L’uomo, che era a bordo della sua bicicletta, per cause in corso di accertamento, si sarebbe scontrato con un’auto.

Il ciclista è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasferito al PS di Sant’Agata di Militello. Qui è stato stabilizzato e poi trasferito d’urgenza in elisoccorso al Papardo di Messina.

Le sue condizioni sarebbero gravi e la prognosi riservata.

Sul posto la polizia municipale per i rilievi e gli accertamenti di rito.