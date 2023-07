Screening del cancro al polmone, domani convegno a Sant’Agata di Militello

La UOC di Chirurgia Toracica dell’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina, coordinata dal Dott. Giuseppe Casablanca, nell’ambito del progetto “Trenta secondi possono salvarti la vita: lo screening del cancro al polmone nella provincia di Messina”, sta conducendo una campagna di informazione e sensibilizzazione rivolta a tutti gli operatori sanitari, enti e parti sociali coinvolti nella prevenzione e nella tutela della salute dei cittadini al fine di ridurre sensibilmente l’inquietante aumento di incidenza di morbilità e mortalità per cancro al polmone.

A tal proposito ha organizzato un convegno che si terrà sabato 15 luglio 2023 alle ore 9:30 presso il Castello Gallego del Comune di Sant’Agata di Militello.

L’evento è patrocinato dall’Ordine dei Medici della provincia di Messina, dal Comune di Sant’Agata Militello, dall’ASP di Messina, dalla FIMMG provinciale di Messina, con la collaborazione e partecipazione di relatori, affermati specialisti esperti nel settore.

Il cancro del polmone rientra tra le prime cause di morte nei paesi industrializzati ed è la prima per tumore negli uomini e la seconda nelle donne, per cui una riduzione della mortalità si ottiene solo con la diagnosi precoce dei casi asintomatici nella popolazione a rischio anche se il vero successo si potrà ottenere eliminando il principale fattore di rischio che è il fumo della sigaretta.

Nel convegno verrà illustrata la conduzione dello screening per la diagnosi precoce del cancro al polmone e tutto il successivo percorso diagnostico terapeutico che può condurre alla guarigione dalla patologia.