L’Orlandina Basket si candida per un ripescaggio in B d’Eccellenza. Inviata lettera alla FIP

L’Orlandina Basket ha inviato ieri, 12 luglio, una lettera ai vertici nazionali e regionali Fip per esprimere la propria forte volontà a prender parte al campionato di B d’Eccellenza. Il documento è stato scritto nella imminenza del Consiglio Federale previsto nella giornata di oggi, nel corso del quale saranno definite le ammissioni e gli eventuali ripescaggi nei vari campionati. Il club siciliano vuole ripartire, dopo la retrocessione in B regionale, dalla terza serie nazionale. Ecco il testo.

“Egregio Signor Presidente, Egregi Signori Tutti,

la presente per offrire e garantire la immediata disponibilità – qualora vi fossero spazi utili al completamento del numero delle società partecipanti al campionato nazionale di Serie B Eccellenza – della nostra Società a tale eventualità.

Pur consapevoli della forma irrituale della nostra richiesta, vogliamo evidenziare come la potenziale possibilità di ammissione alla serie A2 della Società di Orzinuovi, – formalmente non prevista da una precisa delibera federale che per le stagioni 2022/2023 e 2023/2024 non permette ripescaggi/ammissioni alla Serie A2, la cui rigida applicazione ha, nel mese di Luglio dello scorso anno, pesantemente penalizzato la scrivente (unica e prima avente diritto) – appare come una evidente opportuna necessità per non penalizzare il secondo campionato nazionale italiano di basket per la terza stagione sportiva delle ultime quattro.

A tal fine, è auspicabile che nel corso della prossima riunione del Consiglio Federale della Federazione Italiana Pallacanestro, venga presa in considerazione la nostra richiesta di inserimento nei quadri organici della serie B eccellenza, volendola anche considerare come un “risarcimento amichevole” per la ambigua applicazione della citata delibera federale utilizzata “pro domo sua” dalla Federazione e dagli uffici deputati alla organizzazione dei campionati con la tacita accettazione della lega di riferimento.”