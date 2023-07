Rocca di Capri Leone – Pubblico numeroso per l’esibizione di Pole Dance della Epole Studio Nebrodi di Eleonora Carcione

Sabato sera, 8 luglio, si è svolta, nel Parco Urbano di Rocca di Capri Leone, la manifestazione dal titolo “Pole dance per tutti”, organizzata dall’insegnante Eleonora Carcione, titolare della Epole Studio Nebrodi di Rocca di Capri Leone, davanti ad una cornice grandiosa di pubblico per lo più giovanile.

Si sono esibite 52 allieve che hanno dato spettacolo con le loro belle e divertenti performance, dalle più piccole di 4-5-6 anni fino alle più grandi.

Presenti le allieve che hanno partecipato ad Aprile alla competizione Mediterranean Contest di Palermo, in cui hanno ottenuto ottimi e gratificanti risultati classificandosi ai primi posti di ogni categoria.

Non poteva mancare Alice Vicario, campionessa mondiale del Pole Art posa World Championship, che per l’occasione si è esibita sulle note in chiave moderna di Mery Poppins.

La Epolestudionebrodi fondata nel 2019 da Eleonora Carcione ha visto in questi anni avvicinarsi sempre più ragazze a questa disciplina di ginnastica e danza, che richiede impegno, dedizione e giusta preparazione fisica, bella realtà presente nella nostra piccola zona.

La manifestazione è stata possibile anche grazie alla sponsorizzazione di alcune ditte locali.

(Si ringrazia Nino Carcione per il contributo)