Sciopero nazionale di Trenitalia il 13 luglio. Possibili disagi per chi viaggia

Protesta del personale di Trenitalia e Italo con una giornata di sciopero indetta per il 13 luglio prossimo, che potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni Regionali di Trenitalia. Una probabile giornata di passione per gli utenti, insomma, con possibili cancellazioni e ritardi che potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dello sciopero.

Lo stato di agitazione è stato proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie. Per il personale che si occupa della circolazione dei treni, lo sciopero inizierà alle 3.00 del 13 luglio e finirà alle 2.00 del 14 luglio, mentre per il personale che non è coinvolto nella circolazione, lo sciopero andrà dalle 21.01 del 12 luglio alle 20.59 del 13 luglio. Chi lavora a giornata intera sciopererà per tutta la giornata del 13 luglio.

Turni saturi e consegnati in ritardo, carenza di personale, impossibilità di fruire delle ferie, forzature normative sul modulo equipaggi. Queste le contestazioni per il personale mobile di Trenitalia, mentre per i settori Manutenzione, Vendita e Assistenza e negli uffici, oltre ad analoghe criticità, si rivendica una inadeguata organizzazione delle attività, forzature gestionali e assenza di confronto con il Sindacato in tema di internalizzazioni, reticolo, investimenti, valorizzazioni, digitalizzazione dei processi ed assegnazione delle lavorazioni. Per Italo, invece, oltre ad aspetti come media oraria settimanale e pianificazione delle ferie, c’è una richiesta di aumento salariale e di completamento delle tabelle dei salari minimi.

“Durante lo sciopero sarà garantita l’effettuazione delle corse nazionali elencate nelle apposite tabelle dei treni da assicurare in caso di sciopero,” fa sapere Trenitalia con una nota “nonché dei treni regionali nelle fasce pendolari (6-9 e 18-21), consultabili su trenitalia.com. Informazioni su collegamenti e servizi saranno diffusi attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità di trenitalia.com, i canali social e web del Gruppo FS Italiane, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie, alle biglietterie self-service e presso le agenzie di viaggio convenzionate.”