Librizzi: la XVI edizione del torneo stracittadino librizzese

Ha già aperto i battenti la 16° edizione del torneo stracittadino librizzese organizzato presso il campo di calcio “Franco Casella” di Colla Maffone di Librizzi.

Il torneo, organizzato da Federico Cottone, Simone Furnari e Michele Cardinale in collaborazione con l’Asd Librizzi, coinvolge tantissimi ragazzi a partire dai 6 anni e sono previste anche partite amichevoli per gli under 10 e under 40 e femminili. Un modo per coinvolgere un numero sempre maggiore di sportivi.

La categoria “Man” è riferita solo a calciatori di Librizzi e dunque in queste squadre non possono essere impegnati giocatori provenienti da altri comuni. Poi ci sono gli under 18 e gli under 12. Obiettivo del torneo è raccogliere ogni anno un gran numero di adesione e fare gruppo.

Le partite, come da calendario inizieranno l’11 luglio, poi sono in programma il 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 e 24 luglio. Mancano ancora i successivi turni di eliminazione diretta e delle partite finali.