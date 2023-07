Barcellona Pozzo di Gotto: perchè quella scelta per il pronto soccorso dell’ospedale “Cutroni-Zodda”?

Capire perché l’Asp ha deciso di ricorrere ad agenzie esterne per aprire il pronto soccorso dell’ospedale “Cutroni-Zodda” di Barcellona Pozzo di Gotto; da qui la richiesta di un tavolo tecnico per capire problemi, motivazioni ed individuare le possibili soluzioni per la carenza di personale e di domande.

Lo ha richiesto la Cisl di Messina, con il segretario generale Antonino Alibrandi, il segretario generale Cisl Fp Giovanna Bicchieri, poi la Cisl Medici con Giuseppe Costa e infine Fnp Cisl Giovanni Ammendolia.

Per La Cisl si continuano a registrare scelte e modalità calate dall’alto, senza un confronto preventivo con le parti sociali. Un atteggiamento pericoloso quando presso l’Asp è attivo il Tavolo provinciale della Salute realizzato proprio per analizzare le condizioni della sanità alla luce delle esigenze della popolazione.

La Cisl non comprende perché questi argomenti non vengano trattati anche in quella sede. Per il sindacato i rischi sono anche altri.

«Vengono spese ingenti risorse economiche con il pericolo che non portino ad una stabilità del servizio per il futuro, senza avere una visione complessiva che deve comprendere anche i progetti per la Sanità previsti nell’ambito del Pnrr. È come se si lavorasse a compartimenti stagno. Per la Cisl bisogna avere chiaro «che gli investimenti sulla sanità devono avere una strategia, quella che serve a superare lo stato di emergenza attuale, anche con la compartecipazione delle strutture private, ma che potenzi i servizi della sanità pubblica».