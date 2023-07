Torrenova – Cartellone estivo: presenti The Kolors, Anna Tatangelo e i Santi Francesi – VIDEO

Torrenova punta ad essere al centro della movida tirrenico-nebroidea con il cartellone estivo, realizzato grazie alla sinergica collaborazione tra comune, associazioni e sponsor privati. Un ricco carnet di appuntamenti che puntano a soddisfare tutti i gusti, con un’ampia e variegata offerta di manifestazioni e spettacoli da luglio a settembre, tra teatro, sport, street food e party all’aperto, senza dimenticare nomi noti di musica e cabaret, confermando quella che ormai sta diventando una consolidata tradizione di eventi per l’estate. Il programma, in cui non mancano novità, è stato presentato ieri, giovedì 6 luglio dall’amministrazione comunale e dai rappresentati delle associazioni locali, nell’aula consiliare del municipio.

The Kolors in concerto il 2 settembre, mentre i vincitori dell’ultimo XFactor, i Santi Francesi, si esibiranno il 3 settembre. Il 30 luglio invece Anna Tatangelo.