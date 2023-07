Alle 21.30 su AM in onda il Premio “Sergio Granata”, la festa dello sport dilettantistico

Questa sera alle 21.30 sulla nostra emittente AM (Canale 82 del DT), andrà in onda il premio “Sergio Granata”, un’autentica festa dello sport dilettantistico e non solo, andata in scena presso il Castello Branciforti a Raccuja.

Una bella serata vissuta in maniera intensa da parte di tutti i presenti, che hanno accolto di buon grado l’invito dello stakanovista Fabio Todaro, il quale insieme ai suoi collaboratori ha continuato a lavorare in maniera incessante per far crescere questa appendice dei campionati dilettantistici siciliani.

Una passerella finale per allenatori, dirigenti e calciatori che, nel corso della stagione calcistica 2022/2023, si sono distinti nei rispettivi campionati, dalla Serie D fino alla Prima Categoria, meritandosi questa vetrina.

Ad impreziosire il tutto la presenza del tecnico del “miracolo” Messina il catanese Ezio Raciti, oltre al tecnico del “miracolo” Sancataldese Pietro Infantino. Una sfida partita da molto lontano proprio dal piccolo centro collinare di Raccuja, per tale ragione è stata riproposta questa kermesse una seconda volta in questo comune, per ricordare la memoria dello storico regista Emilio Carullo, che ha curato l’aspetto tecnico di “Nebrodi in campo”.

Molto toccante il momento in cui il conduttore Fabio Todaro ha letto una lettera inviata da Maria Rita Barone, moglie del compianto Carullo, nella quale diceva che il marito sarebbe stato felice e orgoglioso nel sapere che quello che aveva sperato e proposto finalmente si stava realizzando grazie a quanti ci hanno creduto e continuano a farlo.

E per volontà dello stesso Carullo, da quest’anno ad arricchire ulteriormente questa manifestazione la Top11 Emily, con i migliori elementi scelti dagli addetti ai lavori. Di questa prima speciale squadra ne fanno parte: il portiere Cirnigliaro del Taormina, Franchina della N. Igea Virtus, Spinella della N. Rinascita Patti, Calafiore del Città di S. Agata, Cocimano dell’Enna, Garufo dell’Akragas, Serio del Geraci, Bonanno della Sancataldese, Salerno della Castelluccese, Ficarotta del Siracusa Carbonaro della Leonzio 1909. A dirigere questo Dream Team è stato scelto il tecnico della N. Igea Virtus Pasquale Ferrara.

Altri riconoscimenti sono stati assegnati a tutte le squadre che hanno vinto i loro rispettivi campionati, che con la presenza hanno impreziosito ancor di più questo premio “Sergio Granata” che continua la propria ascesa. Inoltre, all’evento erano presenti alcuni rappresentanti della F.I.G.C. Regionali e della Delegazione di Barcellona P.G. interessata per territorio. A fare gli onori di casa, il primo cittadino del piccolo centro di Raccuja Ivan Martella insieme ad altri rappresentanti dell’amministrazione comunale.