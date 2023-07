A20, due incidenti stradali in direzione Palermo. Traffico in tilt e lunghe code

Un incidente per un mezzo pesante a pochi chilometri dall’uscita per Milazzo ed un altro sinistro autonomo tra gli svincoli di Rocca di Capri Leone e Sant’Agata Militello. Viabilità in tilt questo pomeriggio sulla A20 in direzione Palermo.

Secondo le prime informazioni nel sinistro avvenuto tra gli svincoli di Milazzo e Rometta dopo le 16 sarebbe rimasto coinvolto un furgone, che si è ribaltato, disseminando il carico sulla carreggiata. Sul tratto segnalate code per 5 km e persino qualche tamponamento, fortunatamente senza gravi danni e conseguenze. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale di Barcellona PG.

Tra Rocca di Capri Leone e Sant’Agata, invece, rallentamenti a causa di un incidente autonomo avvenuto dopo le 17 in cui è rimasta coinvolta una Nissan. Lievi ferite per uno dei due occupanti del mezzo, soccorsi dai sanitari del 118. E’ intervenuta la Polstrada di Sant’Agata di Militello.