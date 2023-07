ITET Sant’Agata di Militello, 10 “centisti”. I nomi degli studenti

Con la sessione di stamattina, si sono conclusi gli esami di Stato degli alunni dell’ITET G.Tomasi di Lampedusa. Le relative commissioni hanno svolto le procedure con assoluta tranquillità e hanno espresso le loro valutazioni in un clima molto sereno.

Tutti gli alunni hanno fornito prova, con soddisfazione, di aver conseguito le competenze di fine ciclo di studi. A distinguersi nella valutazione con 100 sono stati i seguenti studenti:

Dodeci Chiara Graziella, Vidam Nicoleta Sanda (5 A CAT SERALE)

Napoli Giulia, Pugliese Giuseppe Leonardo, Vinciguerra Salvatore Andrea (5 A SIA)

Lo Re Giada Mormino, Alfio Andrea (5 A TUR)

Pintabona Carmelo, Tilenni Scaglione Kevin (5 A AFM ITE-TORTORICI)

Ivan Galofaro (5 AFM).

“L’ITET G. Tomasi di Lampedusa – si legge nel comunicato – augura le migliori fortune personali, di studio e professionali ai propri studenti.

Un particolare ringraziamento è riservato anche al personale ATA per l’impegno in questi giorni e per la professionalità dimostrata in tutto l’anno scolastico.”