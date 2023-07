Taormina – Incidente in scooter, muore turista Australiano di 25 anni

Ennesimo decesso causato dslla strada in Sicilia. Questa sera a perdere la vita è stato un turista australiano di 25 anni, vittima di in un incidente stradale avvenuto a Taormina, nei pressi del parcheggio Lumbi.

Secondo le prime ricostruzioni sembrerebbe trattarsi di un incidente autonomo: l’uomo, a bordo di uno scooter, ha perso il controllo del mezzo per cause ancora in corso di accertamento, andando a finire contro il pilastro di una galleria paramassi. Per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

La Polizia sul luogo per chiarire le dinamiche dell’incidente.