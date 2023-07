Dramma nel nisseno: donna denuncia l’ex per stalking e poi si suicida

Una storia drammatica, ancora da chiarire, che coinvolge una 33enne di origine rumena, che si è tolta la vita nel nisseno.



Secondo quanto riporta Ansa Sicilia, il 28 giugno scorso la donna si era rivolta alle autorità denunciando per stalking l’ex compagno, anche lui di origini rumene, già condannato a 11 anni in appello per violenze sessuali ripetute, lesioni e minacce di morte, nei confronti della stessa.

Una richiesta d’aiuto quella della 33enne tempestivamente raccolta dalla Procura generale di Caltanissetta, che solo ad aprile, aveva ottenuto la condanna dell’uomo in secondo grado.

Il pg Fabiola Furnari, sulla base della personalità dell’imputato, ha chiesto es ottenuto in tempi record l’aggravamento della misura cautelare per lo stesso, che dagli arresti domiciliari era stato trasferito in carcere.