Ancora disagi per gli automobilisti in transito sulla A20. Da domani, 6 luglio, sarà chiusa la carreggiata lato mare, nel tratto di autostrada compreso tra lo svincolo di Sant’Agata di Militello e di Santo Stefano di Camastra, in direzione Palermo. La chiusura si protrarrà fino alle 24.00 del 7 luglio.

Sarà istituito dunque il doppio senso di circolazione nella carreggiata di monte, direzione Messina, sia di giorno che di notte.