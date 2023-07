Gliaca di Piraino, dal pesce al suino nero, dai vini locali al pistacchio: tanto buon cibo, tra risate e cultura al Saracen’s Street Food

Succulente ricette con pesce del Mediterraneo o prelibate carni del suino nero dei Nebrodi, salumi e formaggi locali dolci tipici dell’Isola, vini e birra prodotti sul territorio. Ce ne saranno per tutti i palati nei 30 stand che saranno allestiti a Gliaca di Piraino per il Saracen’s Street Food, in scena dal 7 al 9 luglio prossimi, alla scoperta di sapori e profumi della Costa Saracena e della Sicilia. Ma ci saranno anche il folk alternativo con Nadia Impalà e Marco Corrao, gli spettacoli serali, il DJ set con i nomi noti del comprensorio, spazi per i più piccoli e la cultura con la presentazione dell’ultima fatica di Giuseppe Pizzardi e le letture ad alta voce a cura di Teodoro Cafarelli.