Barcellona Pozzo di Gotto: indennità, contrattazione e buoni pasto, l’affondo della Cisl Fp

L’amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha deciso di aumentare le indennità di sindaco e giunta, ma non solo non procede alla contrattazione da più di cinque anni, ma anche ha deciso di ritirare i buoni pasto per i dipendenti con effetto retroattivo.

L’affondo è della Cisl Fp: “Due pesi e due misure: mentre gli amministratori si aumentano le indennità, atto non dovuto per altro, vengono negati i diritti dei lavoratori, in un comune peraltro in predissesto”.

Per il segretario generale Giovanni Bicchieri ed il responsabile delle funzioni locali Maurizio Giliberto “non si può che rimanere stupiti da tanto zelo, atteso che non meno di otto mesi fa si è provveduto con delibera di giunta ad aumentare le indennità degli amministratori. Il Comune di Barcellona è, infatti, in piano di riequilibrio, con precisi obblighi derivanti dalla normativa in materia, tra i quali quello di effettuare una rigorosa revisione della spesa anche per quanto riguarda i costi della politica. Dobbiamo quindi prendere atto del fatto che i sacrifici devono essere solo dei lavoratori, che hanno certamente diritto a percepire il salario accessorio e i buoni pasto, e dei cittadini che si vedono ridurre i servizi a fronte di tariffe più alte.”

“Un doppio peso inaccettabile – concludono Bicchieri e Giliberto – che ci spinge a chiedere l’immediata convocazione del tavolo di contrattazione. In caso di mancato riscontro, si adirà nelle sedi opportune per fare valere sia i diritti dei dipendenti che dei cittadini.”