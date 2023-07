Milazzo: incidente d’auto all’ingresso del Ponte Mela, chiuso per lavori

Una dinamica da ricostruire per comprendere esattamente come due auto, una Ford Kuga ed una BMW, siano rimaste coinvolte in un violento scontro avvenuto questa mattina presto all’ingresso del Ponte Mela, chiuso per lavori di adeguamento.

Il tratto, infatti, è interdetto al traffico veicolare con barriere “New Jersy” in cemento e apposita segnaletica, collocata prima del ponte.

Sembrerebbe, da quanto riferito da alcuni residenti del luogo, che la Ford fosse ferma in sosta nei pressi del ponte da alcune ore e che la BMW sia sopraggiunta in un secondo momento, impattando violentemente contro la prima e spostandola per diversi metri. Ingenti i danni alle due auto, mentre le conseguenze per il conducente della BMW non sarebbero gravi, seppure l’uomo pare sia rimasto ferito e soccorso.

Saranno i Carabinieri della compagnia di Milazzo, intervenuti sul posto, a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.